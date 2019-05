Polícia moçambicana apreende 40 quilos de canábis na cidade da Beira

A Polícia da República de Moçambique (PRM) apreendeu este sábado 40 quilos de canábis e deteve dois suspeitos de tráfico de droga, anunciou fonte daquela força de segurança.Uma patrulha interpelou os dois suspeitos, de 25 e 42 anos, quando descarregavam a droga, em sacos, de um camião para uma residência no bairro da Massamba, referiu o porta-voz do comando provincial da PRM em Sofala, Daniel Macuácua.O mais novo dos detidos é reincidente no crime de trafico de droga e gozava de liberdade condicional mediante pagamento de caução.À PRM, disse ter recebido a carga de um motorista proveniente do Maláui, desconhecendo do que se tratava, enquanto o outro suspeito referiu apenas estar a ajudar o amigo.Ambos estão referenciados pela polícia por uma detenção anterior na posse de 30 quilos de canábis e 10 quilos de heroína, estupefacientes vendidos a adolescentes e jovens nas imediações de estabelecimentos de ensino.