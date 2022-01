Polícia moçambicana apreende 50 pontas de marfim numa residência

A polícia moçambicana apreendeu 50 pontas de marfim numa residência no distrito de Boane, arredores de Maputo, anunciou hoje fonte da corporação.

As autoridades desconhecem a proveniência das pontas de marfim, avançando que podem ter resultado do abate de 25 elefantes de diferentes áreas de conservação do país, disse Henrique Mendes, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic), na província de Maputo, durante uma conferência de imprensa.

Segundo as autoridades, não houve ainda detidos em relação com o caso.