Polícia moçambicana apreende quase meia tonelada de canábis em barco abandonado

A polícia moçambicana apreendeu quase meia tonelada de canábis numa embarcação abandonada em Mossuril, na província de Nampula, norte de Moçambique, disse hoje à Lusa fonte oficial.

De acordo com a porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) em Nampula, Enina Tsinine, foram apreendidos no sábado 481 quilogramas de canábis embrulhada em saquetas de um e dois quilos, abandonados numa embarcação numa zona de mangal, na praia de Matibane, naquela província.

"Encontrámos também uns frascos com rebuçados, garrafas de óleo produzido à base da semente de canábis, cogumelos tidos como drogas, duas pistolas e 40 munições", acrescentou a porta-voz.

Segundo Enina Tsinine, na embarcação foram também encontrados comprimidos e outros elementos usados para a produção de haxixe.

O Sernic avançou que os produtos apreendidos vão ainda ser analisados, em laboratório, para se determinar de que tipo de drogas se trata, referindo que não houve ainda detidos em conexão com o caso.

Moçambique é apontado por várias organizações internacionais como um corredor de trânsito para o tráfico internacional de estupefacientes com destino à Europa e Estados Unidos da América, sobretudo de heroína oriunda da Ásia, mas as apreensões de cocaína oriunda da América do Sul têm também aumentado.

A Procuradoria-Geral da República de Moçambique disse, no dia 5, que foram instaurados 1251 processos-crime relativos a tráfico de droga em 2023, contra 1 035 em 2022, alertando para um aumento do comércio e consumo de estupefacientes no país.