Polícia moçambicana destrói mais de 180 quilos de drogas em província do centro

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) de Moçambique incinerou esta segunda-feira mais de 180 quilos de drogas apreendidas no primeiro semestre do ano e deteve 74 pessoas, em Sofala, centro do país, disse esta segunda-feira à Lusa fonte oficial.

Trata-se de 187 quilos de canábis, 107 gramas de heroína e 18 gramas de cocaína, apreendidas entre janeiro e junho deste ano no distrito de Búzi e na cidade da Beira, capital provincial de Sofala, disse Alfeu Sitoe, porta-voz do Sernic naquela província.

"Em conexão com as drogas foram detidas 74 pessoas e também foram instruídos 34 processos-crimes, 27 dos quais já se encontram no ministério público e sete continuam em instrução preparatória", referiu o porta-voz.

Moçambique é apontado por várias organizações internacionais como um corredor de trânsito para o tráfico internacional de estupefacientes com destino à Europa e Estados Unidos da América, principalmente de heroína oriunda da Ásia.