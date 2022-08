Polícia moçambicana detém dois homens com duas pontas de marfim

A polícia moçambicana deteve duas pessoas na posse de duas pontas de marfim na província de Gaza, no sul de Moçambique, anunciou esta quarta-feira fonte da corporação.

Os dois homens, de 20 e 23 anos, foram detidos na terça-feira quando tentavam vender as pontas de marfim no distrito de Massingir, disse Paulino Ernesto, chefe de operações no comando distrital da Polícia da República de Moçambique (PRM), citado pela Rádio Moçambique.

"Eles foram flagrados a tentar vender as pontas de marfim. [A detenção ocorreu] após um trabalho coordenado com o Serviço Nacional de Investigação Criminal e fiscais do Parque Nacional do Limpopo", em Gaza, referiu Paulino Ernesto.

Segundo a polícia, os detidos são indiciados pelo crime de abate e porte ilegal de espécies proibidas.

A caça furtiva em Moçambique tem sido uma grave ameaça à vida selvagem no país, tendo reduzido drasticamente algumas espécies, segundo dados oficiais.

De acordo com os últimos dados da ANAC, desde 2009, o país perdeu pelo menos dez mil elefantes e, só na Reserva do Niassa, no norte do país, o número total desta espécie passou de 12.000 para 4.400 em três anos (entre 2011 e 2014).

Relatórios mais recentes indicam que o país perdeu, entre 2011 e 2016, 48% da população de elefantes.