Polícia moçambicana detém falsos agentes que vendiam acesso à corporação

A polícia moçambicana deteve dois homens que se faziam passar por agentes da corporação e cobravam uma entrada facilitada no curso básico da Polícia da República de Moçambique (PRM), em Nampula, no norte do país.

Os homens, de 24 e 27 anos, foram detidos na quinta-feira, no bairro Central, pelo "uso de falsas qualidades e burla", disse esta terça-feira à Lusa Zacarias Nacute, porta-voz da PRM em Nampula.

Os detidos faziam-se passar por agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) e da polícia de proteção pública.

Segundo Zacarias Nacute, a detenção ocorreu após denúncia de uma das vítimas.

"Eles aproximaram-se à polícia para fazer a denúncia quando se aperceberam da demora na resposta que confirmasse a sua entrada na PRM", concluiu o porta-voz.

Na sexta-feira, 26 de maio, realizou-se a cerimónia de encerramento do 43.º Curso Básico da Polícia da República de Moçambique, o último antes de uma pausa de três anos durante os quais a tutela promete investimento em infraestruturas e equipamento.

Na ocasião, o comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, advertiu contra esta prática de corrupção para facilitar entradas na polícia.