Polícia moçambicana detém homem com cocaína escondida em 25 lanternas

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) de Moçambique deteve esta quarta-feira um cidadão que tentava entrar no país com cocaína escondida em 25 lanternas, no Aeroporto Internacional de Maputo, disse à Lusa o porta-voz da entidade.

"Feitas as revistas, foram encontradas 25 lanternas e no seu interior havia um pó que analisado deu resultado positivo para cocaína", disse Hilário Lole, referindo que ainda não se conhece a quantidade da droga.

O homem, de 43 anos e natural da Costa do Marfim, vinha do Brasil, onde terá obtido a droga, tendo feito uma escala em Adis Abeba, na Etiópia.

Chegado a Moçambique, foi logo intercetado, avançou o porta-voz do Sernic, referindo que o homem negou ser proprietário da mala contendo as drogas, alegando que vinha ao país para fazer turismo.

Segundo o responsável, a detenção resultou de um trabalho conjunto com autoridades estrangeiras, entre as quais as brasileiras, que alertaram para a possível chegada de um suspeito transportando drogas.

No dia 05 de agosto, as autoridades moçambicanas anunciaram a detenção de um angolano que também tentou entrar no país com 38 cápsulas de cocaína no organismo.

O homem, de 37 anos, também vinha do Brasil, e foi detido no Aeroporto Internacional de Maputo.

Moçambique é apontado por várias organizações internacionais como um corredor de trânsito para o tráfico internacional de estupefacientes com destino à Europa e Estados Unidos da América, principalmente de heroína oriunda da Ásia.