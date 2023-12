Polícia moçambicana detém homem procurado em Angola por tráfico de droga

A polícia moçambicana deteve, na quinta-feira, um homem procurado desde 2019 pelas autoridades angolanas por tráfico internacional de droga, anunciou, esta terça-feira o Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic).

O homem de nacionalidade angolana, de 51 anos, foi detido em Maputo, capital moçambicana, depois de fugir do seu país em setembro de 2019, quando "cumpria uma sentença transitada em julgado no ano de 2017, a uma pena de prisão maior de 10 anos pela prática do crime de tráfico internacional de estupefacientes", refere-se numa nota do Sernic, enviada à comunicação social.

Segundo as autoridades moçambicanas, o detido apresentava vários documentos de identificação, entre os quais o de Moçambique, Brasil, Namíbia e Seicheles, com nomes diferentes do registo de Angola e, em outros, com a fotografia também diferente.

A ação também poderá configurar a "prática do crime de falsificação de documentos", alertou o Sernic, referindo que o caso seguirá os trâmites legais visando a extradição do homem.

"Este é um sinal de que as autoridades moçambicanas estão atentas a todos os movimentos de cidadãos que pretendam usar o país como refúgio, assim como para os nacionais que se envolvem no mundo do crime", concluiu o Sernic.