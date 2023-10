Polícia moçambicana detém quatro pessoas alegadamente envolvidas num rapto em Maputo

Três homens e uma mulher foram detidos no último sábado por alegado envolvimento no rapto de um comerciante na cidade de Maputo, anunciou o Serviço Nacional de Investigação Policial (Sernic).

O porta-voz do Sernic, Hilário Lole, citado esta segunda-feira pelo diário Notícias, disse que a vítima foi raptada na manhã de sábado e resgatada na tarde do mesmo dia, numa residência na cidade da Matola, província de Maputo, na presença de dois dos quatro alegados autores do rapto.

Lole avançou que os três homens disseram às autoridades que agiram a mando da mulher, que disse ser jurista.

A mulher negou estar por detrás do rapto, mas alegou que a vítima lhe devia dinheiro de serviços jurídicos que lhe terá prestado.

As principais cidades moçambicanas têm sido afetadas por raptos que visam sobretudo homens de negócios e familiares destes, o que levou o Governo a anunciar a criação de uma unidade especial da polícia conta raptos.