Polícia moçambicana detém suspeito de tentativa de tráfico de adolescente

A polícia moçambicana deteve um homem suspeito de tentar traficar uma adolescente, em Maputo, para a África do Sul, país vizinho, disse esta sexta-feira à Lusa fonte da corporação.

"Ele [o detido] alega que queria arranjar um emprego para a adolescente na África do Sul", disse Carmínia Leite, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Maputo.

O suspeito levou a adolescente, de 15 anos, para o distrito de Namaacha sem a autorização dos familiares, referiu a polícia, acrescentando que os dois "não tinham passaportes" e "pretendiam violar a fronteira".

O suspeito foi detido no domingo a partir de uma denúncia anónima, acrescentou Carmínia Leite.

Moçambique registou pelo menos 38 vítimas de tráfico de pessoas em 2022, que foram levadas para a África do Sul, indicam os mais recentes dados avançados pela Procuradoria-Geral moçambicana.

De acordo com a procuradoria, a cada oito minutos, uma a oito pessoas são traficadas no mundo, sendo as mulheres as principais vítimas.