Polícia moçambicana detém três pessoas suspeitas de matar menor com albinismo

A polícia moçambicana deteve três pessoas suspeitas de matar um menor de 12 anos com albinismo no distrito de Mecuburi, em Nampula, no norte do país, disse esta segunda-feira à Lusa fonte da corporação.

Dois dos detidos são tios da criança, um dos quais terá aliciado um amigo do seu sobrinho, com rebuçados, para que o levasse a uma mata.

Chegados ao local, terão administrado uma substância que deixou a criança "sem sentidos" e de seguida estrangularam-na, levando o corpo "para parte incerta", disse Zacarias Nacute, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM).