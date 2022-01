Polícia moçambicana diz que raptos são planeados dentro das prisões

Uma dirigente do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic), polícia moçambicana, admitiu que os raptos que têm acontecido no país são planeados dentro das prisões.

"No que respeita ao combate aos raptos que assolam o país, o Sernic chegou à conclusão de que a maior parte das ações criminosas são planificadas a partir das prisões", disse Benjamina Chaves, diretora provincial de Sofala, no centro do país.

Os mentores "são presos que já lá vivem há bastante tempo", acrescentou, ao retratar a prevalência dos sequestros na província.