Polícia moçambicana investiga negligência na morte de cinco pessoas em festa do dia da criança

A Polícia moçambicana anunciou esta segunda-feira que estão em curso investigações para apurar se houve negligência da parte dos organizadores de uma festa de crianças que culminou com a morte de cinco pessoas em Maputo."Há uma comissão que está a investigar para perceber se houve ou não negligência" disse à Lusa Leonel Muchina, porta-voz da Polícia moçambicana na cidade de Maputo.O incidente, que além dos cinco mortos causou quatro feridos, terá sido causado por uma agitação à porta do recinto Aqua Park, onde se realizava a festa, tendo as vítimas caído umas por cima das outras na tentativa de sair do recinto, explicou a fonte.As cinco vítimas, que morreram no hospital, foram três adultos de 75, 60 e 45 anos e dois menores de sete e 12 anos.A Polícia moçambicana refere que estariam no local entre 15.000 a 20.000 pessoas, enquanto a organização, da empresa Lizha Só Festas, aponta para cerca de 8.500.Dos quatro feridos, três já tiveram alta, estando o outro ainda a ser a assistido no serviço de traumatologia do Hospital Central de Maputo.A Lusa tentou, sem sucesso, contactar a empresa Lizha Só Festas.