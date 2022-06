Polícia moçambicana prende cinco homens por roubo em casa de padres católicos

Cinco homens foram detidos por suspeita do roubo de seis mil euros, quatro telemóveis, um computador e roupas numa casa de padres, no centro do país, anunciou o Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) de Moçambique.

Alfeu Sitoe, porta-voz do Sernic na província de Sofala, disse, em conferência de imprensa, que os detidos arrombaram, com um varrão de ferro, a porta principal da habitação onde vivem os padres, no distrito de Dondo, tendo subtraído os bens no interior da moradia.

O crime aconteceu na noite de sexta-feira, acrescentou Sitoe.

A polícia está à procura de outros dois indivíduos suspeitos de integrarem o grupo, avançou o porta-voz.

Alfeu Sitoe referiu que um dos homens procurados já tinha sido condenado por ter participado num outro roubo na mesma casa.