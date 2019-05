Polícia moçambicana procura homem suspeito de recrutar jovens para violência armada

A Polícia da República de Moçambique (PRM) anunciou que está a procurar um tanzaniano que recruta jovens para ações de violência armada no norte do país, anunciou o comandante-geral daquela força de segurança."A corporação procura um cidadão de nacionalidade tanzaniana, apontado como responsável pelo recrutamento de um grupo de jovens do distrito de Niassa", disse Bernardino Rafael, comandante geral da PRM a jornalistas daquela zona do país, em Mecula, na terça-feira e citado esta quinta-feira pelos media estatais.Mecula fica na fronteira entre a província de Niassa, interior, e Cabo Delgado, região costeira, ambas no Norte.O homem procurado, Amisse Bacar, mais conhecido localmente por Itisse, é acusado de tentar fazer parte do grupo de policiamento comunitário do distrito de Mueda, província de Cabo Delgado, mas sem sucesso.O chefe máximo da polícia exortou a população a rejeitar propostas de desconhecidos que pretendam levar os seus filhos para aprender o Alcorão, escrituras sagradas islâmicas, nas cidades vizinhas.As promessas, disse Bernardino, são falsas e visam reforçar as fileiras dos grupos armados que desestabilizam a província de Cabo Delgado.O anúncio de um novo suspeito pelo recrutamento foi feito depois de Bernardino Rafael ter anunciado no sábado que os ataques armados no Norte do país são financiados por garimpeiros ilegais de pedras preciosas da região, em resposta às operações de repressão das autoridades.Bernardino Rafael fazia alusão às detenções de garimpeiros no início de 2017, meio ano antes do primeiro ataque armado, em Mocímboa da Praia, em outubro do mesmo ano.A província de Cabo Delgado, onde avançam os megaprojetos de exploração de gás natural do país, tem sido palco de ataques de grupos armados que já terão matado, pelo menos, 150 pessoas.