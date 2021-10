Polícia morto a tiro com a própria arma durante assalto em Luanda

Um polícia angolano foi morto a tiro, esta quarta-feira, durante um assalto, por dois desconhecidos que circulavam numa motorizada, junto a um hipermercado de Luanda, anunciou o comando provincial de Luanda.

O homicídio deu-se por volta das 08h00, na Avenida Deolinda Rodrigues, nas proximidades do hipermercado Shoprite, quando o polícia, de 60 anos, tinha acabado de descer de um transporte público, segundo a mesma fonte.

Dois desconhecidos numa motorizada acercaram-se do homem para lhe roubarem a pasta que carregava e este deixou cair a sua pistola, tendo sido atingido a tiro na cabeça quando tentava recuperar a arma, que foi também roubada.

As diligências para capturar os homicidas "estão em curso", adiantou o porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel.

Na terça-feira, as autoridades expressaram preocupação com a criminalidade no país, em particular em Luanda, depois de anunciarem que foram registados dez mil crimes em Angola nos passados meses de agosto e setembro.