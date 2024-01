Polícia prende autor de incêndio que matou 76 pessoas na África do Sul

A polícia de Gauteng, onde se situa Joanesburgo, deteve um homem que confessou a autoria do incêndio ocorrido em agosto do ano passado no centro da cidade sul-africana, no qual morreram 76 pessoas, incluindo 12 crianças.

O porta-voz policial Dimakatso Nevhuhulwi salientou que o homem, de 29 anos, foi preso esta terça-feira, depois de confessar a autoria do crime a uma comissão governamental que investiga a tragédia ocorrida no prédio Usindiso, em Marshalltown, centro de Joanesburgo, a capital económica do país.

"O homem de 29 anos foi preso depois de confessar na Comissão de Inquérito o seu envolvimento na origem do trágico incêndio", declarou à imprensa local sul-africana.