Polícia religiosa nigeriana destrói quatro milhões de garrafas de cerveja

A Hisbah, polícia religiosa da Nigéria, destruiu quase quatro milhões de garrafas de cerveja, como forma de combate ao consumo de álcool naquela país africano.A cidade de Kano predominantemente muçulmana, fica num dos vários estados do norte da Nigéria que proíbem o consumo de álcool em defesa da Sharia (lei que defende o islamismo mais radical). As garrafas de cerveja foram esmagadas no chão por escavadoras diante de uma multidão que aplaudia "Allahu Akbar" (Deus é Grande).As cervejas foram apreendidas em camiões vindos do sul, predominantemente cristão, disseram as autoridades à agência de notícias AFP. A polícia religiosa destrói frequentemente álcool e drogas, mas a apreensão de quarta-feira foi uma das maiores até agora, numa intensificação da repressão.Autoridades dizem que perto de quatro mil garrafas de cerveja e outros tipos de álcool foram colocadas em tratores num amplo espaço aberto, como parte de uma guerra contra "intoxicantes", designação do Corão para este tipo de bebidas.As autoridades incendiaram os restos esmagados e permitiram que as chamas queimassem durante a noite, de acordo com os moradores que assistiram a ação."Kano é um estado que segue a Sharia e a venda, consumo e posse de substâncias alcoólicas são proibidas", declarou na cerimónia o chefe da polícia religiosa, Haruna Ibn Sina. O álcool é proibido em Kano desde 2001. Esta proibição tem sido recentemente uma fonte de tensão na região.Um consórcio liderado pela construtora portuguesa Mota-Engil está a construir uma linha ferroviária na região de Kano. A obra está orçada em 1,5 mil milhões de euros, aquele que é considerado o maior contrato assinado pelo grupo