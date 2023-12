A Polícia da África do Sul (SAPS) apreendeu no porto marítimo de Durban, sudeste do país, cocaína proveniente do Brasil avaliada em 151 milhões de rands (7,4 milhões de euros), anunciou esta terça-feira a força de segurança.

Em comunicado, a polícia sul-africana salientou que a droga foi encontrada dentro de um contentor frigorífico num navio proveniente do Brasil.

"Uma equipa multidisciplinar inspecionou o contentor frigorífico e encontrou 433 blocos de cocaína em caixas de carne", adiantou.