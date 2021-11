Polícia sul-africana investiga sequestro relacionado com rapto de Jair Abdula

A polícia sul-africana está a investigar o sequestro de um homem de 28 anos, em Benoni, leste de Joanesburgo, que pode estar relacionado com o rapto do filho do líder da Confederação empresarial da CPLP, foi esta quarta-feira anunciado.

"Um caso de sequestro foi registado na esquadra de polícia em Benoni", referiu o porta-voz da polícia, Dimakatso Sello, em declarações ao portal de notícias sul-africano IOL.

"Alega-se que um homem de 28 anos foi levado à força por quatro homens desconhecidos na Liverpool Road", adiantou a mesma fonte, salientando que "as circunstâncias do incidente são desconhecidas nesta fase" da investigação.

O porta-voz da polícia sul-africana não identificou a vítima do incidente reportado em Benoni.

Todavia, a publicação 'online' sul-africana avançou que se trata de Jair Abdula, o filho mais velho do presidente da Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CE-CPLP), o moçambicano Salimo Abdula, citando fontes próximas à investigação policial.

Jair Abdula encontra-se desaparecido na África do Sul depois de ter sido sequestrado, em Benoni, leste de Joanesburgo, em 14 de outubro, confirmou na altura à Lusa fonte familiar.

Segundo informações avançadas pela imprensa moçambicana, Jair Abdula terá sido raptado à noite, na cidade de Benoni, na África do Sul.

Contactada pela Lusa, fonte do comando provincial de Gauteng da polícia sul-africana (SAPS, na sigla em inglês) disse na altura que a corporação foi informada na noite de 14 de outubro, escusando-se a prestar mais detalhes.

A vítima é o filho mais velho de Salimo Abdula, proeminente empresário moçambicano fundador do Grupo Intelec Holdings e que já presidiu à CTA - Confederação das Associações Económicas de Moçambique e ao conselho de administração da Vodacom, operadora móvel com a maior quota de mercado em Moçambique.