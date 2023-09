Polícia sul-africana prende moçambicano após sequestro armado em Joanesburgo

Um cidadão moçambicano ilegal na África do Sul foi preso pela polícia juntamente com dois homens sul-africanos após um sequestro à mão armada na região leste da grande Joanesburgo, anunciou esta quarta-feira a força de segurança sul-africana.

Em comunicado, a polícia de Nelspruit (atual Mbombela) - entreposto comercial de abastecimento de moçambicanos que dista cerca de 100 quilómetros da fronteira com o país lusófono vizinho -, indicou que o incidente ocorreu na cidade de Delmas, a cerca de 70 quilómetros de Joanesburgo, leste da capital económica da África do Sul.

"Os três suspeitos com idades entre 28 e 37 anos foram presos e acusados de posse ilegal de armas de fogo, munições, posse de bens roubados e enfrentam uma acusação de sequestro e roubo", segundo a polícia sul-africana, que divulgou imagens da viatura e armamento confiscado.

"Um dos suspeitos detidos é cidadão moçambicano indocumentado para estar no país, enquanto os outros dois são cidadãos sul-africanos", adiantou.

A polícia salientou que "a vítima era natural de Witbank quando foi atacada por três sequestradores, dois deles armados com armas de fogo, por volta das 08h00 [hora local]".

Na operação, que envolveu as brigadas de intervenção rápida "Flying Squad" de Middleburg e da cidade vizinha de Benoni, a polícia recuperou o veículo sequestrado, tendo apreendido duas armas de fogo roubadas, munições, equipamentos de comunicações, além da detenção dos três suspeitos "aproximadamente 21 minutos após o veículo ter sido sequestrado com o proprietário, em Delmas, esta manhã", frisou.

De acordo com o comunicado, as armas de fogo foram reportadas como roubadas em Kwadukuza, província sul-africana de KwaZulu-Natal, sudeste do país, e em Meyerton, sul de Joanesburgo, em 2022 e 2023, respetivamente.