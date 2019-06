Polícias angolanos suspeitos de espancar mortalmente pai de três filhos

Um homem, carpinteiro de profissão, foi alegadamente espancado por agentes policiais dos Serviços de Investigação Criminal (SIC), em Benguela, Angola.



De acordo com o jornal africano Voa Português, João Capingala, de 36 anos, morreu na semana passada, após ter sido vítima de lesões traumáticas provocadas durante o espancamento.





Antes de morrer, a vítima foi presa na sequência da queixa de um cidadão que, alegadamente, o acusou de incumprimentos numa obra.Ao jornal africano, Rafael Augusto, primo da vítima, disse que João foi espancado pelos agentes, que o deixaram muito "debilitado".

"A polícia levou-o ao hospital, onde levou algumas injeções. Mesmo não tendo um bom estado clínico, continuou fechado na cela, mas foi libertado mais tarde, acabando por morrer já em casa. Foi massacrado como se fosse um animal", disse Rafael.

Um porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, já confirmou aos órgãos de comunicação social que uma equipa da corporação e outra do SIC se encontram a fazer uma investigação a fim de apurar quem foram os culpados.



O mesmo porta-voz referiu ainda que "se se apurar que as evidências apontadas pela família são reais, os culpados serão responsabilizados do ponto de vista criminal e disciplinar".

João Capingala tinha três filhos.