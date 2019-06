Poluição do ar em Cabo Verde vai piorar se nada for feito

O ministro da Agricultura e Ambiente cabo-verdiano disse esta quarta-feira que a poluição do ar no país não é tão grave como em países mais populosos e industrializados, mas alertou que a situação poderá piorar se nada for feito."A tendência é para mais indústria, a utilização de veículos automóveis que normalmente também têm uma influência muito grande na poluição do ar, as lixeiras, a queima do lixo. Tudo isto contribui muito fortemente para a poluição do ar em Cabo Verde e os estudos demonstram que a situação tende a piorar se nada for feito", alertou Gilberto Silva.O ministro, que falava na cidade da Praia, na abertura do ato central das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, disse que o Governo e os seus parceiros estão atentos a esta realidade e que há um conjunto de políticas públicas que vão contribuir para que o país tenha um ar e um ambiente melhores.Entre as políticas públicas, o governante apontou a redução das emissões, com florestação, redução das lixeiras e melhoria na gestão dos resíduos sólidos urbanos, aumento da produção de energias renováveis e da mobilidade elétrica, com a introdução dos carros elétricos no país."São medidas essenciais, que mexem imediatamente com os números, mas nós temos que ajustar políticas estratégicas não só no domínio dos transportes, mas também das indústrias, do comércio e porque não dizer agora, a nível do ambiente", prosseguiu Gilberto Silva.O titular da pasta do Ambiente garantiu que o país vai continuar a monitorizar a qualidade do ar, apostando "fortemente" na informação, na sensibilização e na educação dos cidadãos, mas também das empresas e instituições públicas, na adoção de "políticas amigas do ambiente" e que contribuem para melhorar a qualidade do ar.Gilberto Silva pediu ainda "união de esforços" de todos para implementar as políticas públicas traçadas, alinhadas com a agenda mundial 2030 (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) e com o plano estratégico de desenvolvimento sustentável do Governo.Após a abertura, a Direção Nacional do Ambiente (DNA) de Cabo Verde vai organizar uma conferência sobre "A poluição Atmosférica e o desenvolvimento sustentável", com vários especialistas cabo-verdianos, uma das muitas atividades realizadas no país pelas autoridades, organizações e associações cívicas para assinalar o Dia Mundial do Ambiente, este ano com a poluição do ar a ser o tema escolhido pelas Nações Unidas.Em declarações aos jornalistas, a professora da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) Sandra Freire disse que a maior preocupação a nível da poluição do ar no país continua a ser a bruma seca, uma tempestade de poeira proveniente da costa ocidental de África.Apesar de ainda não ter dados concretos, a docente do departamento de Ciências e Tecnologias da universidade pública cabo-verdiana salientou que a bruma seca tem um "grande impacto" na saúde dos cabo-verdianos, por ser facilmente inalável, provocando doenças respiratórias e cardiológicas.Ao escolher a poluição do ar como tema para assinalar este ano o Dia Mundial do Ambiente, as Nações Unidas pretendem a união de cidadãos, sociedade civil, escolas, empresas e governos na prevenção e combate a este fenómeno.O Dia Mundial do Ambiente é comemorado desde 1972, o 05 de junho marca a data em que começou a 1.ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, na Suécia.