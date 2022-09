Uma ponte colapsou durante cerimónia de inauguração em Mont-Ngafula, a capital da República Democrática do Congo. O incidente aconteceu esta segunda-feira quando vários políticos cortavam a faixa de inauguração da ponte pedonal.Uma das últimas pessoas a sair da ponte foi um homem com farda militar e óculos escuros que agarrava uma garrafa de champanhe por abrir.O vídeo do momento do colapso foi partilhado nas redes sociais.