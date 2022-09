Cinco corpos com sinais de violência foram encontrados no domingo por moradores do distrito de Muidumbe, em Cabo Delgado, norte de Moçambique.

Um grupo de pessoas estava a destilar cana-de-açúcar na zona baixa de Mwambula, no centro da província, quando três pessoas com máscaras as tentaram apanhar.

"Eu e outras pessoas conseguimos fugir, mas dois companheiros foram apanhados" e assassinados com violência, relatou um dos residentes.