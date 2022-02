População saqueia centro de saúde após tempestade em Moçambique

Um centro de saúde no distrito de Morrumbala, no centro de Moçambique, foi vandalizado e saqueado por populares, depois de ter sido abandonado pelos profissionais de saúde na sequência da passagem da tempestade tropical Ana, disseram as autoridades locais.

O diretor dos Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Ação social de Morrumbala, Filipe Choroso, disse que os populares também vandalizaram e saquearam as casas dos enfermeiros, retirando bens como colchões e cadeiras.

"Apoderaram-se de bens dos funcionários e da unidade sanitária. São comportamentos que não ajudam", queixou-se Filipe Choroso.

Os trabalhadores do Centro de Saúde do Posto Administrativo de Chire, onde se deu o saque, abandonaram as suas residências, devido à tempestade tropical Ana.

Filipe Choroso avançou que a farmácia da unidade de saúde só escapou porque está "bem gradeada", mas as autoridades viram-se obrigadas a retirar todos os medicamentos para as tendas montadas na sede do Posto Administrativo de Chire, onde a população recebe assistência médica, na sequência do encerramento da unidade de saúde.

"Tirámos todos os medicamentos e estão seguros na sede do posto administrativo, onde está a acontecer o atendimento médico, que é feito em tendas provisórias", acrescentou.

A tempestade Ana abateu-se há uma semana sobre o norte e centro de Moçambique provocando pelo menos 20 mortos, segundo dados preliminares das autoridades locais e proteção civil, destruindo casas e muitas infraestruturas públicas, incluindo pontes vitais para levar mantimentos a povoações.