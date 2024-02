Populares alertam para novas movimentações de rebeldes em Quissanga

Populares no distrito de Quissanga alertaram esta sexta-feira para novas movimentações dos grupos rebeldes que têm aterrorizada a província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.

Apesar de não terem protagonizado qualquer ataque, na segunda-feira grupos armados foram vistos numa escola primaria na aldeia de Mussomero, a cerca de seis quilómetros da sede distrital de Quissanga, no norte da província de Cabo Delgado.

"Os terroristas chegaram aqui na nossa aldeia por volta das 18h00 (16h00 em Lisboa), em número muito elevado, na sua maioria armado, mas não fizeram mal a ninguém", disse à Lusa um residente local a partir da sede Quissanga.

A movimentação daqueles grupos, prosseguiu a fonte, provocou alguma agitação, levando algumas pessoas daquela aldeia a optarem a abandonarem as suas casas.

"Quando eles [os rebeldes] notaram movimento de fuga de alguns moradores, pediram para ninguém não fugir, afirmando que estavam ali para proteger as comunidades e convidando a população a juntar-se a eles", acrescentou.

Um outro residente do distrito de Quissanga disse que os rebeldes terão abandonado o local perto da meia-noite, sem, no entanto, se terem registado confrontos com as Forças de Defesa e Segurança, que têm uma posição na sede do distrito.

"Ninguém morreu, felizmente. Eles dizem estar do lado do povo e voltaram a declarar guerra contra os nossos militares. Dizem eles que os militares é que os perseguem sem motivo. Eu não acredito nisso", disse outro residente de Quissanga.

A província de Cabo Delgado enfrenta há seis anos uma insurgência armada com alguns ataques reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico, que levou a uma resposta militar desde julho de 2021, com apoio do Ruanda e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás.

Após um período de relativa estabilidade, nas últimas semanas, novos ataques e movimentações foram registados em Cabo Delgado, embora localmente as autoridades suspeitem que a movimentação esteja ligada à perseguição imposta pelas Forças de Defesa e Segurança nos distritos de Macomia, Quissanga e Muidumbe, entre os mais afetados.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.