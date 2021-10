‘Por Aí’ é o tema "mais cantável e redondinho" dos Bossa & Morna

A música brasileira, africana e portuguesa está ligada com o trio Bossa & Morna. Começaram como uma banda de versões, de homenagem e tributo à lusofonia. Mas foi com os seus originais que gravaram ‘Encontros’, o álbum que agora apresentam.

O grupo é composto por Ivo Dias e Diogo Caetano, que juntam à voz a guitarra e o cavaquinho, e pelo percussionista Iúri Oliveira. "O nosso primeiro single foi lançado no dia 21 de setembro. Chama-se 'Por aí'. Fala sobre encontros e reencontros. E também daquele tema clichê, o amor, que está sempre presente em muitas canções. Foi difícil escolher um single de onze temas que tem o nosso álbum. Mas achámos que este era o indicado para nos representar numa primeira fase. O que pode ser mais cantável, mais redondinho", refere Diogo Caetano.

Para Ivo Dias, os concertos e apresentações dos Bossa & Morna podem ser divididos em dois momentos. Antes e depois da apresentação do disco. "Esta banda foi criada com um formato reduzido, de três elementos. Durante estes cinco anos fizemos muitos bares e eventos privados, como casamentos. Coisas que gostamos muito de fazer, e que não temos nenhum pudor em continuar a fazer. Mas existe aqui uma divisão. Agora vamos apresentar o disco e vamos, se calhar, fazer outro tipo de coisas como salas de espetáculos ou teatros", explica Ivo Dias.

Diogo é português. Ivo tem ascendência brasileira. Iúri é angolano e é experiente em diversos ritmos africanos. Desde a sua criação que o trio procurou temas nesse universo lusófono. O trabalho original dos Bossa & Morna nasce embebido no semba de Angola, na morna de Cabo Verde, no samba do Brasil. E todas essas essências estão presentes no álbum ‘Encontros’.