Portugal avisa que violência contra crianças em Moçambique deve provocar "sobressalto cívico"

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação português, Francisco André, considerou este domingo, após uma visita a um campo de deslocados, que a forma como o conflito em Cabo Delgado, Moçambique, afeta as crianças deve motivar um "sobressalto cívico" para mobilização de maiores ajudas.

A situação "deve causar em nós um sobressalto cívico para nos empenharmos muito na resposta a este drama humanitário que aqui se vive", referiu, admitindo que uma geração pode estar em risco no norte de Moçambique.

O governante falava em Metuge, um dos distritos de Cabo Delgado que acolhe muitos dos 732.000 deslocados do conflito armado que assola a região há três anos e meio - com alguns ataque reivindicados pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico e com um total de mortes estimado em cerca de 3.000.