Portugal defende renovação de mandato da missão de treino da UE em Moçambique

O embaixador de Portugal em Moçambique, António Costa Moura, prometeu hoje que vai lutar para que a Missão de Treino da União Europeia em Moçambique (EUTM-MOZ, sigla em inglês) renove o seu mandato.

"Portugal está e estará sempre na linha da frente da ajuda a Moçambique para combater este flagelo [o terrorismo em Cabo Delgado]. Nós somos maiores participantes da missão de treino da União Europeia e vamos lutar para que esta missão seja renovada", declarou à Lusa António Costa Moura, à margem de um encontro que manteve com a Comunidade Islâmica de Cabo Delgado em Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

Com um mandato de dois anos, iniciado em setembro de 2022, a EUTM-MOZ vai avaliar, com as autoridades moçambicanas, o futuro da sua presença em Moçambique, até ao final deste ano, tendo já formado cerca de 60 instrutores moçambicanos que vão continuar o treino de forças especiais, sobretudo para militares na linha frente no combate aos rebeldes em cabo Delgado.