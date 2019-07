Portugal e Angola aprofundam cooperação bilateral em Luanda

Os parlamentos de Portugal e de Angola vão aprofundar esta sexta-feira, em Luanda, vários acordos de cooperação bilateral, num encontro entre os presidentes dos dois órgãos de soberania, Eduardo Ferro Rodrigues e Fernando da Piedade Dias dos Santos.Ferro Rodrigues chegou quinta-feira a Luanda para uma visita dividida em duas partes, com a primeira, a oficial, a começar esta sexta-feira com um encontro com Fernando Dias dos Santos, que presidirão, depois, às conversações oficiais entre os parlamentos dos dois países, prevendo-se a assinatura de várias adendas à cooperação bilateral.Após as conversações oficiais, o presidente do Parlamento português efetua uma visita ao Palácio da Assembleia Nacional de Angola, a que seguirá um almoço oficial oferecido pelo homólogo angolano, com a agenda do primeiro dia da visita a terminar, à noite, com uma receção oficial na Embaixada de Portugal em Luanda.Sábado, Ferro Rodrigues efetuará uma deslocação ao Memorial António Agostinho Neto e visitará o Museu Nacional de História Militar de Angola, estando, domingo, reservado para um programa elaborado pela missão diplomática portuguesa.Segunda-feira à tarde, Ferro Rodrigues tem um encontro com o Governador Provincial de Luanda, Sérgio Luther Rescova Joaquim, e, no dia seguinte, participa, de manhã, na abertura dos trabalhos da IX Assembleia Parlamentar da CPLP, partindo, à noite, de regresso a Lisboa.