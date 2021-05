Portugal e Moçambique assinam Programa-Quadro de cooperação na defesa até 2026

Portugal e Moçambique assinaram esta segunda-feira o Programa-Quadro de cooperação na defesa até 2026 numa reunião bilateral entre os Ministros da Defesa Nacional da República Portuguesa e da República de Moçambique.A reunião teve lugar no Forte de São Julião da Barra, em Portugal, sendo que o Ministro da Defesa Nacional português, João Gomes Cravinho, chefiou a delegação do Ministério da Defesa Nacional da República Portuguesa e o Ministro da Defesa Nacional moçambicano, Jaime Bessa Augusto Neto chefiou a delegação da República de Moçambique.Os dois ministros "reconheceram a importância deste instrumento de cooperação, que vem renovar o quadro político-estratégico do relacionamento bilateral entre ambos os países, mantendo áreas mais tradicionais, mas abrindo também novos caminhos de trabalho conjunto envolvendo o setor da Defesa", lê-se em comunicado enviado às redações.Também esta segunda-feira arraca a formação e capacitação das Forças Armadas de Defesa de Moçambique por militares portugueses.