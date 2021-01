Portugal e Moçambique preparam novo programa de cooperação militar

Portugal e Moçambique estão a estudar ações de formação que possam beneficiar as forças moçambicanas no novo programa de cooperação militar entre os dois países, disseesta quinta-feira o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) português.

"Estamos a trabalhar com as autoridades moçambicanas para desenvolver novas ações de formação" que promovam "desempenhos operacionais acrescidos em termos das necessidades de Moçambique", referiu o almirante António Silva Ribeiro, no final de uma visita de dois dias a Moçambique.

A visita a Maputo serviu para analisar "do ponto de vista técnico essas possibilidades de reforço da cooperação militar portuguesa em Moçambique".