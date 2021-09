Portugal entrega mais 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19 a Angola na quinta-feira

Portugal vai entregar a Angola na quinta-feira mais 200 mil doses de vacinas da AstraZeneca, totalizando assim quatro lotes com 570 mil doses, anunciou esta quarta-feira a embaixada de Portugal em Luanda

O apoio de Portugal ao Plano Nacional de vacinação contra a COVID-19 de Angola iniciou-se em julho, tendo sido entregues outros três lotes de vacinas num total de 370 mil doses, a que se vão juntar mais 200 mil vacinas, acompanhadas do material necessário para a sua administração.

As vacinas vão ser entregues pelo Encarregado de Negócios da Embaixada de Portugal em Angola, José Manuel Correia, à ministra angolana da Saúde, Sílvia Lutucuta, na quinta-feira às 21h30, no Aeroporto 4 de Fevereiro.

O governo português assumiu o compromisso de disponibilizar cerca de três milhões de doses de vacinas os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e a Timor-Leste no âmbito do Plano de Ação na resposta sanitária à Pandemia COVID-19.

"A operacionalização desta ação é resultado do esforço conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, designadamente através do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e da Embaixada de Portugal em Luanda, e do Ministério da Saúde de Portugal, através da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) e da Task Force do Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19 em Portugal", indica o comunicado da Embaixada.

Nas últimas semanas, além de Portugal, outros países como Estados Unidos e Reino Unido fizeram chegar doações de vacinas a Angola.