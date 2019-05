Portugal pode ser porta de entrada na Europa para a África Austral

O presidente da Câmara de Comércio e Indústria luso-sul-africana (CCILSA), Tino Vieira, defendeu esta quinta-feira que Portugal começa a ser uma alternativa ao Reino Unido para a entrada das empresas da África Austral na Europa.O líder da CCILSA falava à agência Lusa a propósito da conferência que a 30 de maio vai reunir em Lisboa empresários portugueses e da África Austral, precisamente para "criar sinergias e interesses comuns"."Queremos ajudar as empresas sul-africanas que estão interessadas em vir para a Europa, e que dantes vinham pelo Reino Unido, a entrarem por Portugal, que agora é visto como uma plataforma tecnológica, com produtos de qualidade, pessoas com capacidade, boa educação, universidades com aulas em inglês, ou seja, está a correr bem para Portugal, que fica atrativo para as empresas em África que procuram investir no estrangeiro", disse o presidente da CCILSA."Os mercados estão diferentes, os países em África hoje estão a sofrer um bocado, enquanto em Portugal está a correr relativamente bem, o país está estável e a crescer, mas os mercados mudam e os países que crescem hoje podem piorar para o ano, por isso é preciso criar sinergias, 'networking' e interesses comuns bilaterais", disse Tino Vieira, em declarações à Lusa.O Portugal SADC Business Forum 19 traz a Portugal, a 30 de maio, altos responsáveis da Angola Cables e da transportadora aérea angolana TAAG, o vice-presidente da Vodafone na África do Sul, Saki Makozoma, o líder da agência de promoção do investimento no país, Yunus Hoosen, e o antigo ministro das Finanças sul-africano Trevor Manuel, num encontro que será aberto pelo ministro da Economia de Portugal.A conferência apresenta-se como "a primeira iniciativa do género, reunindo líderes do mundo empresarial prontos para partilhar a experiência, o conhecimento e as oportunidades do potencial económico existente na Africa Austral".A Comunidade Económica da África Austral (SADC, na sigla em inglês) tem um mercado de 300 milhões de habitantes, "com oportunidades ainda pouco exploradas por Portugal e com um crescimento do PIB de 3,7% nos últimos cinco anos", pretendendo apresentar Portugal como porta de entrada para a União Europeia.