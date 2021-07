Portugal vai cofinanciar programa de educação com Angola com 3,1 milhões de euros

Portugal assinou esta sexta-feira com Angola três acordos bilaterais, entre os quais um na área da educação, no valor de 3,85 milhões de euros, com 3,1 milhões assegurados pela cooperação portuguesa, anunciou o ministro de Estado e Negócios Estrangeiros.

Augusto Santos Silva, que falava em Luanda, após o encerramento do Conselho de Ministros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) avançou que os três acordos incidem nos domínios da facilitação de vistos, proteção e promoção recíproca de investimentos e educação.

"Este é o mais importante por que é aquele que lança o novo programa de cooperação entre Portugal e Angola na área da educação, que começará a partir do próximo ano letivo e destina-se à formação de formadores", afirmou o ministro.