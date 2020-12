Portugal vai formar militares moçambicanos para travar violência em Cabo Delgado

Portugal vai apoiar Moçambique na organização logística e na capacitação de militares para fazer face aos grupos rebeldes que há três anos levam a cabo ataques armados na província de Cabo Delgado, no norte do país, anunciou ontem o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, durante uma visita a Maputo.De acordo com o governante, a ação de formação vai decorrer em Moçambique e vai abranger militares das forças de intervenção rápida, forças especiais, fuzileiros e da área do controlo aéreo tático. Para além desta vertente, Portugal vai ainda ajudar Moçambique ao nível do apoio logístico e material. "A partir do início de janeiro virá uma equipa de militares portugueses para trabalhar com o Estado-Maior General das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique no desenho do projeto, que queremos que comece muito rapidamente", disse Cravinho à Lusa.O ministro sublinhou que esta será uma missão "não executiva", ou seja, não requer a intervenção direta de militares portugueses no conflito como sucede, por exemplo, na República Centro-Africana. "O que nós vamos fazer é dar apoio às autoridades moçambicanas para que elas possam exercer a sua soberania", frisou João Gomes Cravinho.Portugal, que assume a presidência rotativa da União Europeia no primeiro semestre de 2021, vai procurar ainda reforçar o pedido de ajuda que já foi feito pelo governo de Maputo a Bruxelas.