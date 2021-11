Portugal vai oferecer mais 200 mil vacinas da Covid-19 a Moçambique

Portugal vai oferecer a Moçambique mais 200 mil vacinas contra a Covid-19 com entrega prevista para 10 de dezembro, anunciou esta segunda-feira o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação no início de uma visita a Maputo.

"No próximo dia 10 de dezembro irá chegar um novo lote de 200 mil vacinas e estamos a trabalhar para chegar a um milhão de vacinas partilhadas com Moçambique", referiu Francisco André.

A meta é apontada numa altura em que Portugal já entregou 547 mil vacinas no âmbito das relações bilaterais entre os dois países, além do esforços desenvolvidos no âmbito das organizações internacionais como a iniciativa Covax, referiu.