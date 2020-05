Português com coronavírus internado em estado grave na Guiné-Bissau

Um português infetado com a covid-19 está internado no hospital de Cumura, na Guiné-Bissau, em estado grave, divulgou esta sexta-feira o Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES) guineense.

Segundo o coordenador do COES, Dionísio Cumba, o homem, infetado com covid-19, está em estado grave com uma trombocitopenia.

"Tem poucas plaquetas, o que leva ao sangramento e precisa de uma transfusão de sangue e de oxigénio", afirmou Dionísio Cumba, na conferência de imprensa diária sobre a evolução da covid-19 no país.





