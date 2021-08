Um cidadão português foi morto, em Luanda, pelo segurança da empresa onde trabalhava, com um tiro disparado de modo acidental, disse à Lusa fonte da polícia angolana.

Segundo o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel, o acidente ocorreu, quinta-feira, no bairro Kifica, distrito urbano do Benfica.

O segurança já foi detido e está a ser ouvido pelo Ministério Público.