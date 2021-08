Português morto por disparo de segurança no primeiro dia de trabalho em Angola

Um empresário português de 55 anos foi quinta-feira morto a tiro, aparentemente por negligência de um segurança no primeiro dia de trabalho, em Luanda, capital de Angola.





De acordo com a polícia local, o português, que trabalhava por conta própria no bairro Kifica, distrito urbano de Benfica, foi atingido no abdómen com um disparo de uma espingarda de assalto AKM. O atirador, de 46, foi detido pela Polícia Nacional angolana e ficou em preventiva. É segurança e quando, na rendição, lhe foi entregue a arma efetuou quatro disparos.