Uma portuguesa foi violentamente agredida durante um assalto à sua casa em Vryheid, na África do Sul, acabando por morrer mais tarde devido ás graves lesões, avança o Jornal da Madeira.Segundo o mesmo meio, a mulher era natural de Leiria e era filha de uma mulher que também tinha sido assassinada em 2003 ou 2004 na mesma casa.Recorde-se que um casal português que residia na África do Sul foi assassinado em agosto. Ambas as vítimas tinham sido encontradas já sem vida, amarradas e com vários golpes de faca.