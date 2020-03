Portuguesa morre assassinada por segurança de hotel com golpes de catana em São Tomé

Catarina Barros de Sousa deixou Portugal e fixou-se em São Tomé e Príncipe há 12 anos. Tornou-se a "mãe branca" dos funcionários do hotel e restaurante Mucumbli, do qual era gerente há cerca de dois anos.Foi encontrada morta no escritório, num cenário brutal, na passada segunda-feira à tarde. Foi espancada e morta à catanada, na sequência da discussão com um dos seguranças do espaço por causa do ordenado.Segundo oapurou, foi o autor do crime quem deu o alerta para a descoberta do corpo. A responsável acrescentou que a vítima foi alvo de "vários golpes de catana".