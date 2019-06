Portuguesa Sónia Neto nomeada representante da União Europeia na Guiné-Bissau

A portuguesa Sónia Neto foi nomeada representante da União Europeia na Guiné-Bissau e já tem o 'agrément' dado pelas autoridades guineenses, segundo um documento a que a Lusa teve esta terça-feira acesso."O Governo da República da Guiné-Bissau concedeu a 29 de maio de 2019 o seu 'agrément' (aprovação) a favor da senhora Sónia Neto como embaixadora extraordinária e plenipotenciária da União Europeia na República da Guiné-Bissau", refere o documento.Fontes diplomáticas confirmaram também à Lusa em Bissau o nome de Sónia Neto para o cargo.Sónia Neto é membro do Centro Europeu de Estratégia Política desde 2014 e foi conselheira do gabinete do antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, e consultora do representante especial do secretário-geral da ONU para Timor-Leste, bem como chefe de gabinete do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros timorense, Ramos-Horta.É também investigadora em história, defesa e relações internacionais do Instituto Universitário de Lisboa.