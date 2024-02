PR angolano pede atenção às infraestruturas desportivas, formação e desporto escolar

O Presidente angolano, João Lourenço, disse esta quinta-feira que quer uma nova dinâmica no desporto e pediu ao novo ministro do setor atenção particular à manutenção das infraestruturas desportivas, à formação e ao desporto escolar.

Falando hoje, na cerimónia de posse do novo ministro da Juventude e Desportos de Angola, Rui Falcão Pinto de Andrade, João Lourenço considerou que a cultura e o desporto são importantes para a vida de qualquer povo e nação, daí pretender uma nova dinâmica no desporto.

"Acabamos de fazer essa mudança e confiamos em si essa responsabilidade de cuidar da juventude, por um lado, mas também do desporto", disse ao novo titular da pasta, nomeado na quarta-feira em substituição de Palmira Barbosa.

Para o setor do desporto, o chefe de Estado angolano quer que se preste "atenção particular" à manutenção das infraestruturas desportivas, à formação e, o que considerou "muito importante", ao desporto escolar.

"Procure trabalhar com a sua colega, a ministra da Educação, para organizarem melhor o desporto escolar, que acaba por ser o viveiro do desporto federado", pediu a Rui Falcão Pinto de Andrade.

João Lourenço manifestou-se esperançado em bons resultados a nível do desporto nos próximos anos, referindo que o próximo desafio é a participação da seleção principal de futebol no Campeonato Africano das Nações (CAN), "que deve ser preparado já agora", visando uma exibição que supere a presença do país no recentemente terminado CAN 2023 da Costa do Marfim.

A seleção angolana de futebol "Palancas Negras" foi eliminada nos quartos-de-final do CAN, após atingir um recorde de três vitórias consecutivas na prova.

João Lourenço, que desejou sucessos ao novo titular ministerial, exteriorizou ainda o desejo de o país "recuperar o esplendor" que atingiu em anos passados em algumas modalidades, nomeadamente no basquetebol.

Defendeu igualmente a manutenção da boa qualidade a nível do andebol, sobretudo feminino, "sem desprimor de outras modalidades que, felizmente, também (...) têm trazido alegrias" aos angolanos, concluiu.

O ministro da Juventude e Desportos prometeu fazer um levantamento da real situação do desporto angolano, nas suas várias vertentes, tendo como ponto de partida o desporto escolar e o desporto federado.

"Mas, também na área da juventude [vamos] trabalhar com as associações, no sentido de darmos outra dinâmica a este processo de crescimento. O desporto infantil deve ser reacendido e vamos encontrar formas de dar outra dinâmica ao desporto nacional", disse Rui Falcão Pinto de Andrade.