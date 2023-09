PR de Moçambique diz que entrada da União Africana no G20 é "transformadora" para África

O Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, afirmou esta terça-feira que a entrada da União Africana (UA) no G20 será "transformadora" para um continente que está "na linha da frente da abordagem de assuntos globais".

"Moçambique acolhe com muito agrado a decisão de se aceitar a UA como membro pleno do G20. África está na linha da frente na abordagem de assuntos globais, incluindo os relativos às mudanças climáticas, segurança alimentar e reformas de instituições financeiras internacionais", escreveu Filipe Nyusi, numa mensagem na sua conta oficial na rede social Facebook.

Para o chefe de Estado, "é essencial que África tenha plena voz na tomada de decisão sobre assuntos globais".

"Com a segunda população mais jovem, o continente está prestes a mostrar maior desempenho em relação ao resto do mundo em termos de crescimento económico nos próximos dois anos, quanto ao Produto Interno Bruto", escreveu ainda.

O G20 decidiu no sábado, na reunião em Nova Deli, Índia, incluir a UA como membro permanente do bloco, que agrega as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia.

"Estou confiante em que a participação da UA será transformadora pelo impacto do G20 e no avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável", afirmou Filipe Nyusi.

Enquanto membro não-permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, acrescentou, "Moçambique está determinado a fazer a sua parte na busca de soluções africanas para os desafios africanos, a nível nacional, continental e internacional".