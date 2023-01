PR guineense promove cinco oficiais militares a postos de generais das Forças Armadas

O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, promoveu cinco oficiais militares ao posto de general das Forças Armadas, numa decisão a ser ratificada, sob forma de deliberação, pelo Conselho Superior da Defesa Nacional, na sua próxima reunião.

A informação consta de um decreto do chefe de Estado divulgado pela Presidência guineense e a que a Lusa teve acesso.

Foram promovidos aos postos de brigadeiros-generais Quintino Quadé, presidente do Tribunal Militar Superior, Mama Djaquité, inspetor-geral do Ministério da Defesa Nacional, e Luís Amílcar Freire, presidente do Tribunal Militar Regional de Bissau.

Subiram ainda a brigadeiros-generais, os coronéis Quinhin Nantote, responsável da divisão da Saúde Militar, e Vasco Ndae, chefe da direção da comunicação do Estado-Maior.

O decreto presidencial assinala que Umaro Sissoco Embaló decidiu as promoções dos cinco oficiais em representação do Conselho Superior da Defesa Nacional, mas sob a proposta do Governo e ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior.

As promoções, notou ainda o decreto presidencial, enquadram-se no número 1 do artigo 34.º da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas.