PR moçambicano promulga lei de Revisão do Código do Processo Penal

O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, promulgou hoje a Lei de Revisão do Código do Processo Penal, indica um comunicado da Presidência da República.

As novas alterações ao Código Penal (CP) moçambicano passam a vigorar a partir de janeiro de 2021.

A promulgação acontece depois de, a 15 de dezembro, a Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) ter pedido a apreciação preventiva da constitucionalidade da revisão do Código Penal moçambicano, considerando que a aprovação ocorreu com "muita velocidade".

"A OAM é do entendimento que o Presidente da República pode usar da prerrogativa que lhe é conferida para antes da promulgação requerer ao Conselho Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade desta lei", disse na altura o bastonário da Ordem dos Advogados, Duarte Casimiro, durante uma conferência de imprensa em Maputo.

A Ordem considerou ainda que as alterações trazidas no Código Penal se distanciam do "espírito participativo e respeito dos princípios do Estado de Direito", afirmando que os pedidos para a sua contribuição e comentários chegaram "em cima do joelho".

Em detalhe, as mudanças introduzidas punem com pena de prisão até um ano e multa correspondente para quem gravar, registar, utilizar, transmitir ou divulgar qualquer conversa, comunicação telefónica, imagem, fotografia, vídeo ou mensagens de correio eletrónico, de rede social ou de outra plataforma, sem consentimento do proprietário.

A atividade de agiotagem passará a ser sancionada com pena de prisão entre um e cinco anos de prisão, havendo uma pena de dois de prisão para quem cobrar dívidas por conta do agiota.

Os servidores públicos que violarem as normas do Plano Económico e Social (PES) e o Orçamento do Estado (OE) serão condenados a penas entre dois e oito anos de prisão.

O CP em vigor foi aprovado em 2014, em substituição de normas anteriores à independência de Moçambique, em 1975.

A revisão do CP passa a punir gravações não autorizadas, agiotagem e violação de normas orçamentais por dirigentes estatais, além de incluir mudanças nos prazos de prisão preventiva.

Ainda hoje, Filipe Nyusi promulgou também a lei que prorroga a aplicação das Taxas do Imposto sobre Consumos Específicos e a lei que Altera o número 13 do artigo 9 do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).