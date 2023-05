PR são-tomense diz que não participou na coroação de Carlos III porque não foi convidado

O Presidente são-tomense afirmou que não participou na cerimónia de coroação do rei do Reino Unido porque não recebeu o convite oficial para evento em que São Tomé esteve representado pelo primeiro-ministro, que desvalorizou qualquer polémica sobre o assunto.

"Eu não me fiz representar porque não me chegou qualquer convite para representar São Tomé e Príncipe naquele evento. E Não tendo recebido convite oficial não ficaria bem fazer-me representar", disse Carlos Vila Nova, quando questionado pelos jornalistas no domingo.

"Essas coisas são protocolares, há ordens e há procedimentos que se tem que respeitar e eu não poderia fazer isso aos são-tomenses sem que de facto tivesse recebido oficialmente o convite para lá estar", acrescentou o Presidente são-tomense.

São Tomé e Príncipe foi representado pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada que regressou esta segunda-feira ao país.

Instado a cometar as declarações do Presidente da República o primeiro-ministro, considerou que o importante foi a participação de São Tomé e Príncipe na cerimónia e disse desconhecer o contexto em que foram proferidas as declarações do chefe do Estado são-tomense.

"Não vou comentar aqui uma declaração que eu próprio não ouvi, não sei em que contexto. Quero dizer que tranquilamente nós temos encontros terça-feira [com o Presidente] e se é o caso de nós abordarmos a questão, abordaremos a questão e se é o caso de algum esclarecimento, os esclarecimentos serão conferidos tranquilamente", afirmou Patrice Trovoada.

O primeiro-ministro disse que não vai "fazer problemas em relação a alguma coisa que não constituiu problema".

Um jornalista questionou ao primeiro-ministro sobre "um documento alegadamente do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido que apresenta exatamente a lista de dois mil convidados [dos países para cerimónia] e que não consta o nome de São Tomé e Príncipe" a que Patrice Trovoada disse desconhecer.

"Não conheço o documento, não sei. Sinceramente não tenho muito interesse em estar aí a comentar coisas desse tipo. Eu Não sei da lista, não sei o que é que se passa, se é uma lista de 2 mil, fala-se de 500 convidados, [...] são questões que para mim não são relevantes", respondeu o primeiro-ministro.

"Temos muitas coisas para preocupar. Eu sei que a imprensa gosta de pegar as pequenas coisas e fazer assim um pouco de barulho, mas é desnecessário. Não há nenhum problema, as coisas correram perfeitamente [...] tranquilamente o país tem que estar a trabalhar, sobretudo nas coisas mais importantes", concluiu Patrice Trovoada no aeroporto de Nuno Xavier em São Tomé, no regresso do Reino Unido onde participou na cerimónia de coroação do rei Carlos III.