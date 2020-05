Prático e barato: O 'penteado coronavírus' com tranças em forma de antenas que é moda em África

Um penteado com tranças em forma de antenas, parecido com a imagem do novo coronavírus, está na moda em alguns países da África Ocidental por ser prático e barato e uma forma de mostrar que a pandemia da covid-19 é real.

O estilo tinha saído de moda nos últimos anos, à medida que os cabelos importados da Índia, China e Brasil começaram a inundar o mercado em resposta ao aumento da procura por parte das mulheres locais.

Ainda hoje, esses estilos importados são visíveis em imagens ou mulheres que frequentam os salões de beleza em grande parte do continente africano.